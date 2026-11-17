Wamentan Saleh Sebut Petani Jadi Kunci RI Bertahan di Tengah Ancaman Krisis Pangan Dunia

JAWA BARAT– Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menyebut petani dan penyuluh pertanian sebagai kunci Indonesia mampu bertahan di tengah ancaman krisis pangan dunia. Menurutnya, di saat sejumlah negara mulai mengantisipasi krisis dengan menyiapkan cadangan pangan, produksi pertanian Indonesia tetap terjaga berkat kerja keras petani.

“Pahlawan bangsa itu adalah petani. Penyuluh juga pahlawan. Dunia sekarang sedang menghadapi krisis. Ada 33 negara yang sudah meminta warga negaranya menyiapkan bekal untuk tiga hari di rumah. Indonesia bisa tetap aman karena petani-petaninya,” ujar Wamentan Saleh saat kunjungan kerja ke Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/11/2026).

Pada kunjungannya di Kabupaten Cianjur, Wamentan Saleh meninjau kegiatan tanam padi di Desa Barengkok, Kecamatan Bojongpicung. Ia mengapresiasi potensi wilayah tersebut yang mampu melaksanakan tiga kali musim tanam dalam setahun. Menurutnya, produktivitas ini harus dipertahankan untuk menjaga pasokan pangan nasional.

Wakil Bupati Cianjur, Ramzi Geys Thebe menyebut Kecamatan Bojongpicung sebagai salah satu wilayah produktif padi di Kabupaten Cianjur. Ia berharap kunjungan Wamentan Saleh dapat memperkuat pengembangan pertanian di daerah tersebut.

“Kecamatan Bojong Picung ini termasuk produktif penanaman padinya. Alhamdulillah. Dan secara keseluruhan, untuk Kabupaten Cianjur, kita surplus,” ungkap Ramzi.

Melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Bandung, Wamentan Saleh mengapresiasi capaian daerah tersebut yang mencatatkan kelebihan realisasi tanam lebih dari 2.000 hektare, di tengah kemarau panjang akibat perubahan iklim El Nino di sejumlah wilayah Jawa Barat.

“Saya sangat mengapresiasi Kabupaten Bandung. Di tengah kondisi Jawa Barat saat ini, Kabupaten Bandung justru mencatatkan kelebihan lebih dari 2.000 hektare. Ini luar biasa,” katanya.