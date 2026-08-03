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Nilai Tukar Petani Naik 0,15 Persen di Juli 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |13:14 WIB
Nilai Tukar Petani Naik 0,15 Persen di Juli 2026
Petani (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan nilai tukar petani (NTP) pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,84 atau naik 0,15 persen dibandingkan Juni 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan, peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) turun 0,1 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) turun lebih dalam 0,25 persen.

"Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani terutama cabai rawit, bawang merah, tomat dan juga cabai merah," kata Ateng dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Berdasarkan subsektor yang mengalami penurunan NTP terdalam adalah tanaman holtikultura.

"Subsektor tanaman holtikultura ini mengalami penurunan NTP sebesar 8,49 persen. Kondisi ini disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani turun sebesar 8,74 persen, turun lebih dalam jika dibandingkan indeks harga yang dibayar petani 0,28 persen," ungkap Ateng.

Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang dibayar petani ini adalah cabai rawit, bawang merah, tomat dan cabai merah.

"Selain holtikultura, yang juga mengalami penurunan NTP-nya yaitu subsektor peternakan," ujar Ateng.

 

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