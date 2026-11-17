8 Komoditas Pangan Sudah Swasembada, Ini Tantangan di Sektor Pertanian

8 Komoditas Pangan Sudah Swasembada, Ini Tantangan di Sektor Pertanian (Foto: Ilustrasi Bulog)

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pemuda Tani Indonesia (PTI) memperkuat regenerasi petani dan wirausaha muda guna menjaga sekaligus mengembangkan capaian swasembada pangan nasional.

Ketua Umum DPP PTI Budisatrio Djiwandono mengatakan, keterlibatan generasi muda sangat krusial untuk melanjutkan capaian sektor pertanian yang telah diraih Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Mari tugas kita terus kembangkan capaian yang dikerjakan Pemerintahan Presiden Prabowo. Tahun ini delapan komoditas pangan strategis yang telah mencapai swasembada meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit," ujar Budisatrio usai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-40 PTI dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dia menjelaskan, melalui perjalanan empat dekade PTI merupakan bagian dari upaya melahirkan generasi muda yang memiliki gagasan dan cita-cita untuk menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat Indonesia.

Dia pun mendorong generasi muda untuk terus hadir di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan.

"40 tahun bukan waktu yang sedikit. Perjuangan memajukan sektor pertanian masih panjang dan membutuhkan keterlibatan generasi penerus agar pertumbuhan organisasi di daerah disertai kontribusi nyata bagi pengembangan usaha anak muda," ujarnya pula.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengingatkan pentingnya peran pemuda dalam membangun jejaring usaha demi menggerakkan ekonomi desa.

"Generasi muda ke depan bukan hanya pengikut, akan tetapi menjadi penggerak bagi desa-desa," ujar Didit.