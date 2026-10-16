Mengenal Suroso Isnandar, Dirut Baru PLN

JAKARTA – Suroso Isnandar resmi menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) setelah menggantikan Darmawan Prasodjo melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (14/10/2026). Sebelum menduduki posisi tersebut, Suroso menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN.

Dia memiliki pengalaman panjang di sektor ketenagalistrikan, mulai dari pengelolaan pembangkitan dan penyaluran listrik hingga pengembangan teknologi informasi.

Suroso lahir di Klaten pada 12 Agustus 1971. Ia menempuh pendidikan di bidang teknik tenaga listrik hingga jenjang doktoral. Latar belakang pendidikan tersebut sejalan dengan perjalanan kariernya di industri ketenagalistrikan.

Suroso meraih gelar sarjana di bidang Power System Engineering dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1994. Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister di University of Abertay, Skotlandia, dengan mengambil program Master of Science in Power System Engineering and Management dan lulus pada 1999.

Pada 2025, Suroso menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang Teknik Elektro di ITB. Pendidikan tersebut melengkapi latar belakang akademiknya di bidang sistem tenaga listrik.

Rekam Jejak Karier Suroso di PLN