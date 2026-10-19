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Suahasil Lapor Ketahanan APBN ke Prabowo, Kuartal IV Belanja Tembus Rp1.300 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |20:26 WIB
Suahasil Lapor Ketahanan APBN ke Prabowo, Kuartal IV Belanja Tembus Rp1.300 Triliun
Suahasil Lapor Ketahanan APBN ke Prabowo, Kuartal IV Belanja Tembus Rp1.300 Triliun (Foto: Kemenkeu)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan pelaksanaan APBN serta kondisi perekonomian makro nasional dalam pertemuannya bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026). 

Di tengah volatilitas pasar global, APBN dipastikan tetap bekerja sebagai peredam kejutan (shock absorber) sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi domestik hingga akhir tahun.

Suahasil menyampaikan bahwa gejolak ekonomi di negara-negara maju, seperti laju inflasi Amerika Serikat yang masih tinggi serta dinamika di Eropa, terus dicermati pengaruhnya terhadap perekonomian dalam negeri.

"Jadi, satu aspek dari kondisi ekonomi makro yang kita sampaikan adalah bagaimana APBN terus bekerja melihat kondisi di dunia global, impact-nya kepada perekonomian domestik, dan bagaimana penanganan pelaksanaan APBN untuk sisa tahun 2026 ini," ujar Suahasil usai bertemu Presiden Prabowo.

Suahasil menegaskan bahwa indikator makro dan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang sangat baik (resilient).

Untuk memastikan penyerapan anggaran tepat sasaran hingga penutupan tahun anggaran 2026, Kementerian Keuangan terus melakukan penelaahan serta efisiensi belanja secara berkala.

"Namun, kalau kita mengatakan efisiensi anggaran, itu bukan berarti bahwa menyetop anggaran karena untuk kuartal IV ini APBN akan belanja Rp1.300 triliun lebih tinggi dibandingkan kuartal IV tahun 2025, yaitu Rp1.200 triliun," jelas Suahasil.

 

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