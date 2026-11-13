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Anggaran Karhutla Rp5,11 Triliun, Baru Terserap Rp1,17 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |13:43 WIB
Anggaran Karhutla Rp5,11 Triliun, Baru Terserap Rp1,17 Triliun
Anggaran Karhutla Rp5,11 Triliun, Baru Terserap Rp1,17 Triliun (Foto: BNPB)
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JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,11 triliun untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun anggaran 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi penyerapan dana tersebut tercatat baru mencapai Rp1,17 triliun hingga akhir Oktober 2026.

“Penanganan kebakaran hutan dan lahan, ini telah kita disediakan pagu Rp5,11 triliun dan realisasinya saat ini Rp1,17 triliun di dalam 7 K/L termasuk dana siap pakai yang digunakan oleh BNPB,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Secara keseluruhan, Suahasil menyampaikan bahwa pagu anggaran penanggulangan bencana pada 2026 mengalami peningkatan yang signifikan. Lonjakan ini utamanya dipicu oleh alokasi pembiayaan untuk memulihkan dampak bencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung tahun lalu.

Suahasil merinci, pemerintah menganggarkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di wilayah Sumatera bagian utara sebesar Rp50,84 triliun sepanjang 2026.

Anggaran tersebut terbagi atas Rp30 triliun untuk pelaksanaan rencana induk rehab-rekon, serta Rp8,5 triliun untuk mendukung berbagai kegiatan operasional rencana induk.

“Anggaran penanggulangan bencana di tahun 2026 ini meningkat dengan pesat. Kalau kita ingat akhir 2025 ada bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, di Sumatera bagian utara dan anggaran penambulangannya itu muncul di APBN 2026. Ini yang sebelah kiri bawah rehab-rekon Sumatera bagian utara telah kita keluarkan pagunya hampir Rp51 triliun,” jelasnya.

 

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