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Kumpul Bareng Menteri, Suahasil Tekankan APBN untuk Pendidikan Tinggi dan JKN

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |11:01 WIB
Kumpul Bareng Menteri, Suahasil Tekankan APBN untuk Pendidikan Tinggi dan JKN
Kumpul Bareng Menteri, Suahasil Tekankan APBN untuk Pendidikan Tinggi dan JKN (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara melakukan serangkaian pertemuan strategis bersama sejumlah menteri untuk memperkuat efektivitas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sektor pendidikan tinggi dan kesehatan. 

Pada Jumat siang, Menkeu Suahasil Nazara menerima kunjungan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dengan berfokus pada pembahasan penguatan alokasi anggaran APBN guna mendorong kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. 

"APBN #UangKita terus diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," tulis Suahasil dalam unggahan di akun Instagram resmi @menkeuri, Sabtu (19/9/2026). 

Suahasil menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal. 

"Sinergi @kemenkeuri dan @kemdiktisaintek.ri terus diperkuat agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal, menghadirkan program-program yang berdampak, dan mendorong kemajuan pendidikan tinggi Indonesia," tambahnya. 

Pada hari yang sama di Jumat sore, Menkeu Suahasil melanjutkan agenda kerja dengan menghadiri rapat koordinasi terkait penguatan sektor kesehatan bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta jajaran BPJS Kesehatan. 

 

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