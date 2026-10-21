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ASDP Ungkap Kronologi KMP Batumandi Terbakar saat Hendak Sandar di Merak

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |10:16 WIB
ASDP Ungkap Kronologi KMP Batumandi Terbakar saat Hendak Sandar di Merak
KMP Batumandi (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengungkapkan kronologi kebakaran KMP Batumandi di perairan sekitar Pelabuhan Merak, Selasa (20/10/2026). Kebakaran terdeteksi saat kapal tengah melakukan olah gerak menuju Dermaga VI Pelabuhan Merak setelah bertolak dari Pelabuhan Bakauheni.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan, percikan api pertama kali terdeteksi sekitar pukul 16.15 WIB di bagian buritan kapal, tepatnya pada dek atas kendaraan kecil. Saat itu, KMP Batumandi sedang dalam proses menuju dermaga untuk bersandar.

"Kami menyampaikan permohonan maaf yang mendalam atas insiden kebakaran yang terjadi pada KMP Batumandi di Merak. Kami juga memohon maaf atas kejadian ini kepada para pengguna jasa serta pihak-pihak yang terdampak," ujar Heru dalam keterangan resmi, Selasa (20/10/2026).

Berdasarkan kronologi yang disampaikan ASDP, KMP Batumandi bertolak dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak pada pukul 14.32 WIB. Sekitar satu jam 43 menit kemudian, percikan api terdeteksi ketika kapal berada di sekitar Pulau Merak Besar.

ASDP memastikan seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi. Penanganan insiden melibatkan petugas gabungan dari unsur pelabuhan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), kepolisian, serta instansi terkait lainnya.

Heru menyatakan keselamatan penumpang dan awak kapal menjadi prioritas utama perusahaan dalam menangani insiden tersebut. ASDP juga mengapresiasi respons dan koordinasi petugas gabungan yang membantu proses evakuasi serta penanganan di lokasi kejadian.

 

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