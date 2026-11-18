Penanganan Korban KMP Batumandi Dipercepat, Klaim 82 Kendaraan Rp21 Miliar

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mendorong percepatan penanganan pengguna jasa terdampak insiden KMP Batumandi melalui penyelesaian klaim asuransi kendaraan dan penggantian barang pribadi (personal belongings) penumpang.

Hingga 16 November 2026, sebanyak 82 dari total 89 kendaraan atau sekitar 92 persen telah menerima pembayaran klaim asuransi melalui PT Jasaraharja Putera senilai Rp21,89 miliar.

Sementara itu, ASDP telah merealisasikan pembayaran penggantian barang pribadi kepada 99 penumpang dengan total nilai Rp1,079 miliar.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan, perusahaan terus mengawal percepatan penanganan melalui koordinasi intensif dengan pihak asuransi, sekaligus memastikan proses penggantian barang pribadi penumpang yang ditangani langsung oleh ASDP berjalan secara bertahap dan sesuai ketentuan.

“Fokus kami adalah memastikan seluruh proses penanganan terus bergerak menuju penyelesaian," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dia menambahkan, untuk klaim kendaraan, ASDP terus memperkuat koordinasi dengan pihak asuransi agar proses verifikasi dan pembayaran berjalan optimal.

"Sementara itu, penggantian barang pribadi penumpang kami tangani secara langsung dengan mengedepankan komunikasi, pendampingan, dan percepatan proses administrasi,” tambah Heru.

Berdasarkan laporan PT Jasaraharja Putera per 16 November 2026 pukul 18.30 WIB, sebanyak tujuh berkas klaim kendaraan masih dalam proses penyelesaian. ASDP terus berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk mendorong percepatan penyelesaian klaim tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.