Nelayan-Warga Bantu Evakuasi Penumpang KMP Batumandi, ASDP: Bagian Penting dari Ekosistem Pelabuhan

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengapresiasi nelayan dan masyarakat sekitar yang sigap membantu evakuasi penumpang KMP Batumandi yang mengalami kebakaran dan di tengah situasi darurat di perairan sekitar Pelabuhan Merak, Banten.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para nelayan dan masyarakat yang dengan sigap membantu proses evakuasi penumpang KMP Batumandi," kata Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Menurutnya, kepedulian dan kesigapan masyarakat menjadi bagian penting dari upaya penanganan insiden, sekaligus menunjukkan bahwa semangat kemanusiaan dapat hadir melalui tindakan nyata.

"Di tengah situasi darurat, kepedulian untuk hadir dan membantu sesama memiliki arti yang sangat besar. Apa yang dilakukan para nelayan ini mencerminkan semangat gotong royong dan kemanusiaan yang patut kita hargai bersama,” ujar Heru.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan, lebih dari 20 kapal turut membantu proses evakuasi dengan melibatkan 58 orang nelayan dan masyarakat sekitar. Respons cepat ini mencerminkan kuatnya semangat gotong royong dan kepedulian antarsesama, terutama ketika keselamatan menjadi hal yang paling utama.

"Kehadiran para nelayan di tengah situasi darurat turut memperkuat upaya penanganan insiden melalui kolaborasi berbagai pihak di lapangan," katanya.

Heru menambahkan, kolaborasi antara operator penyeberangan, petugas terkait, dan masyarakat merupakan elemen penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Sinergi yang terjalin dalam penanganan insiden KMP Batumandi menjadi pengingat bahwa upaya penyelamatan membutuhkan kepedulian bersama dan koordinasi yang baik dari seluruh pihak.