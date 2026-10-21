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BI Turunkan GWM Bank Konvensional Jadi 7 Persen, Syariah 5,5 Persen Mulai November 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |14:29 WIB
BI Turunkan GWM Bank Konvensional Jadi 7 Persen, Syariah 5,5 Persen Mulai November 2026
BI Turunkan GWM Bank Konvensional Jadi 7 Persen, Syariah 5,5 Persen Mulai November 2026 (Foto: Bank Indonesia)
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JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara bertahap bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), hingga Unit Usaha Syariah (UUS). Kebijakan pelonggaran moneter ini mulai dieksekusi bertahap pada 1 November 2026 demi memperkuat kecukupan likuiditas perbankan nasional.

Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa penurunan GWM tersebut juga diselaraskan dengan penyesuaian besaran Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) guna memberikan ruang likuiditas yang lebih longgar bagi perbankan dalam menyalurkan pembiayaan.

"Penurunan GWM dimaksud melalui penyesuaian kebijakan insentif likuditas makroprudensial atau KLM yang diturunkan dari 6 persen menjadi 5 persen dan mulai berlaku 1 Desember 2026," kata Destry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Oktober 2026 di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Rincian pemangkasan GWM Rupiah secara rata-rata untuk perbankan nasional ditetapkan sebagai berikut:

- Bank Umum Konvensional (BUK): GWM diturunkan secara bertahap sebesar 2 persen dari semula 9 persen menjadi 7 persen. Tahapan pertama berupa penurunan 1 persen dari 9 persen menjadi 8 persen berlaku mulai 1 November 2026, diikuti penurunan 1 persen berikutnya dari 8 persen menjadi 7 persen yang berlaku mulai 1 Desember 2026.

- Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS): GWM diturunkan sebesar 2 persen dari semula 7,5 persen menjadi 5,5 persen. Tahap awal penurunan 1 persen dari 7,5 persen menjadi 6,5 persen berlaku per 1 November 2026, lalu dilanjutkan penurunan 1 persen dari 6,5 persen menjadi 5,5 persen mulai 1 Desember 2026.

Sejalan dengan penyesuaian tersebut, besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah secara rata-rata yang diberikan remunerasi ditetapkan paling banyak sebesar 5 persen dari GWM Rupiah secara rata-rata, yang juga akan mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2026.
 

(Dani Jumadil Akhir)

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