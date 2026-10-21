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HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi RI Diibaratkan Bom Waktu, Airlangga: Fundamental Masih Solid

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |16:55 WIB
Ekonomi RI Diibaratkan Bom Waktu, Airlangga: Fundamental Masih Solid
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih solid. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih solid di tengah kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian global.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga menyusul gejolak pasar modal baru-baru ini yang membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok akibat sentimen Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Airlangga mengatakan, ketidakpastian global memang masih membayangi perekonomian. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak mengubah fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat.

“Namun, ekonomi Indonesia secara fundamental masih solid dan terbukti di antara berbagai negara, pertumbuhan ekonomi kita juga tertinggi,” ujar Airlangga usai menghadiri Rapat Koordinasi Dukungan Kementerian/Lembaga untuk Pengembangan KEK Triwulan III 2026, Rabu (21/10/2026).

Airlangga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia yang berada di kisaran 3 persen. Selain itu, inflasi nasional masih terkendali di kisaran 3 persen.

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