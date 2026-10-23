Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bank Mandiri Raup Laba Bersih Rp45,5 Triliun hingga September 2026, Naik 20,7 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |16:03 WIB
Bank Mandiri Raup Laba Bersih Rp45,5 Triliun hingga September 2026, Naik 20,7 Persen
Bank Mandiri Raup Laba Bersih Rp45,5 Triliun hingga September 2026, Naik 20,7 Persen (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatatkan laba bersih secara konsolidasi sebesar Rp45,5 triliun hingga September 2026. Angka tersebut mencerminkan pertumbuhan solid sebesar 20,7 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), dibandingkan periode yang sama sebelumnya sebesar Rp37,7 triliun.

Direktur Keuangan Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menjelaskan, kenaikan laba ini menegaskan kokohnya kondisi keuangan perseroan. Meski demikian, manajemen menegaskan fokus utama bank BUMN ini terletak pada kualitas serta keberlanjutan bisnis jangka panjang.

“Dalam kinerja keuangan Bank Mandiri yang semakin solid, hingga September 2026, laba bersih konsolidasi mencapai Rp45,5 triliun, tumbuh 20,7 persen secara tahunan. Pencapaian ini didukung oleh pertumbuhan kredit yang sehat, peningkatan transaksi digital, serta produktivitas yang terus membaik,” ujar Novita dalam Paparan Publij Kinerja Bank Mandiri secara virtual, Jumat (23/10/2026).

Novita menekankan pentingnya memberikan daya tambah maksimal bagi seluruh pemegang saham melalui performa finansial yang berkesinambungan. Sepanjang tahun 2026, Bank Mandiri tercatat telah membagikan dividen sebesar Rp50,6 triliun.

“Kinerja yang kuat tersebut juga dapat kami wujudkan melalui komitmen untuk terus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. Sepanjang tahun 2026 Bank Mandiri telah membagikan dividen sebesar Rp50,6 triliun,” jelasnya.

Dari fungsi intermediasi, penyaluran kredit Bank Mandiri secara bank only tumbuh 16 persen YoY menembus Rp1.606 triliun hingga September 2026. Laju pertumbuhan ini meningkat pesat dibanding capaian periode yang sama tahun lalu yang sebesar 11,6 persen.

Di sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) meroket 17,7 persen YoY, juga lebih tinggi ketimbang posisi September 2025 yang tumbuh 12,3 persen.

Meski DPK tumbuh melampaui laju kredit, penguatan likuiditas tetap difokuskan di tengah tantangan pasar keuangan. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) harian rata-rata meningkat dari 93,6 persen pada kuartal III 2025 menjadi 94,8 persen pada kuartal III 2026, sementara posisi LDR pada akhir September 2026 berada di level 91 persen.

“Ke depan, penguatan dana pihak ketiga tetap menjadi prioritas utama kami, mengingat kondisi likuiditas yang masih cukup menantang,” kata Novita.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/278/3249585/bank_mandiri-dYmE_large.jpg
Bank Mandiri Buyback 91,75 Juta Saham, Setoran Dividen 2026 Rp50,6 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/320/3238448/dirut_bank_mandiri-Fkaq_large.jpg
Ini Pengakuan Dirut Bank Mandiri Usai Buka Blokir Rekening Botok Rp80,9 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238434/bank_mandiri-qebG_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Bank Mandiri Buka Blokir Rekening Botok 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238333/bank_mandiri-OoN2_large.jpg
Alasan Bank Mandiri Buka Blokir Rekening Botok Hari Ini Jelang Demo 27 Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238297/rekening_bank-Td0W_large.jpg
Bank Mandiri Tak Bisa Blokir Rekening Tanpa Permintaan Aparat Penegak Hukum, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238317/qodari-EiDp_large.jpg
Qodari Buka Suara soal Pemblokiran Rekening Bank Mandiri AMPB
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement