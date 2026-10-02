Bank Mandiri Bagikan Dividen Interim Rp6,16 Triliun, Kredit Tumbuh 17,6 Persen

Bank Mandiri membagikan dividen sekitar Rp44,47 triliun dari laba bersih tahun buku 2025 sebesar Rp56,3 triliun. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA — Bank Mandiri membagikan dividen sekitar Rp44,47 triliun dari laba bersih tahun buku 2025 sebesar Rp56,3 triliun. Selain itu, perseroan telah menetapkan dividen interim 2026 sebesar Rp6,16 triliun atau Rp66 per saham.

Dengan demikian, total dividen yang telah dibayarkan atau ditetapkan untuk kalender 2026 mencapai sekitar Rp50,63 triliun.

Kebijakan pembagian dividen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dinilai tetap menjadi salah satu yang menarik di antara bank-bank besar, seiring kemampuan perseroan menjaga pertumbuhan bisnis dan fundamental yang kuat.

Head of Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengatakan tingkat pembayaran dividen Bank Mandiri tergolong ramah bagi pemegang saham, dengan payout ratio tahun buku 2025 mencapai sekitar 79% dari laba bersih.

“Payout BMRI termasuk yang paling ramah bagi pemegang saham di bank besar,” kata Wawan, Jumat (2/10/2026).

Menurut Wawan, besarnya dividen tersebut juga tercermin pada dividend yield BMRI yang masih berada di level dua digit. Di sisi lain, pembagian dividen interim sebesar Rp66 per saham menunjukkan keyakinan manajemen terhadap kekuatan fundamental perseroan.

Keyakinan tersebut, ditopang oleh pertumbuhan bisnis yang masih solid. Hingga Agustus 2026, kredit dan dana pihak ketiga (DPK) Bank Mandiri masing-masing tumbuh sekitar 17,6% secara tahunan, sementara laba bersih selama delapan bulan pertama 2026 meningkat 22,3%.