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Dirut Bank Mandiri Ungkap Alasan Laba dan Kredit Tumbuh di Kuartal II-2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |18:22 WIB
Dirut Bank Mandiri Ungkap Alasan Laba dan Kredit Tumbuh di Kuartal II-2026
Bank Mandiri (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatatkan laba bersih konsolidasi sebesar Rp30,4 triliun pada kuartal II 2026 atau tumbuh 24,4 persen secara tahunan (year on year/YoY).

Lonjakan laba tersebut didorong oleh kinerja intermediasi yang kuat, di mana penyaluran kredit secara bank only menembus Rp1.592 triliun per Juni 2026 atau melaju 19,9 persen YoY, melampaui rata-rata pertumbuhan kredit industri perbankan nasional yang tercatat sebesar 12,7 persen YoY berdasarkan data Bank Indonesia.

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan menjelaskan bahwa pertumbuhan pembiayaan tersebut berdampak langsung terhadap pergerakan aktivitas ekonomi di berbagai simpul perekonomian nasional.

"Ekosistem-ekosistem ini saling melengkapi dan turut menopang penyaluran program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan proyek strategis pemerintah, penguatan daya saing pelaku usaha, hingga perluasan akses finansial bagi UMKM dan masyarakat. Ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri untuk terus hadir sebagai ekosistem penggerak ekonomi negeri, dari kota besar hingga ke pelosok daerah," ujar Riduan dikutip dari Public Expose Kuartal II 2026 Bank Mandiri, di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Pada segmen pemerintahan dan BUMN, penyaluran kredit mencapai Rp489 triliun per Juni 2026 atau melonjak 41,6 persen YoY untuk mendanai proyek strategis, infrastruktur, energi, pertahanan, hingga layanan publik secara prudent dan penuh kehati-hatian.

Sementara di sektor kerakyatan, penyaluran kredit usaha mikro tumbuh 15,7 persen YoY menjadi Rp31,3 triliun untuk memperluas akses finansial secara inklusif.

 

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