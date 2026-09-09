Dividen Interim Rp6,16 Triliun, Fundamental BMRI Dinilai Tetap Solid

Pembagian dividen interim senilai Rp6,16 triliun dinilai semakin memperkuat daya tarik saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Pembagian dividen interim senilai Rp6,16 triliun dinilai semakin memperkuat daya tarik saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), di tengah pertumbuhan kinerja perseroan yang tetap solid.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta mengatakan, pembagian dividen interim tersebut mencerminkan kuatnya profitabilitas sekaligus kapasitas permodalan Bank Mandiri.

“Pembagian dividen interim BMRI sebesar Rp6,16 triliun atau Rp66 per saham menunjukkan kuatnya kapasitas profitabilitas dan permodalan Bank Mandiri,” ujar Nafan, Rabu (9/9/2026).

Menurut Nafan, kebijakan pembagian dividen tersebut juga menunjukkan kepercayaan manajemen terhadap keberlanjutan kinerja perseroan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang masing-masing mencapai 17,6% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Pertumbuhan tersebut, lanjutnya, turut menopang kenaikan laba bersih Bank Mandiri sebesar 22,3% YoY. Di sisi lain, kualitas aset tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) secara bruto (gross) berada di level 1%.

Nafan menilai kemampuan Bank Mandiri membagikan dividen di tengah ekspansi kredit menunjukkan perseroan memiliki ruang permodalan yang memadai untuk menjalankan ekspansi sekaligus memberikan imbal hasil kepada pemegang saham.

Sepanjang 2026, total dividen yang dibagikan Bank Mandiri mencapai sekitar Rp50,63 triliun atau setara dengan Rp542,95 per saham. Jumlah tersebut terdiri atas dividen tahun buku 2025 sebesar Rp44,47 triliun atau Rp476,95 per saham dan dividen interim tahun buku 2026 sebesar Rp6,16 triliun atau Rp66 per saham.