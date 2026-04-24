SMBC Indonesia (BTPN) Tebar Dividen Rp101,1 Miliar dari Laba 2025

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |09:25 WIB
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) memutuskan membagikan dividen setelah disetujui pemegang saham. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA — PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) memutuskan membagikan dividen setelah disetujui pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Perseroan menetapkan pembagian dividen tunai sebesar 20 persen dari laba bersih tahun buku 2025, atau sekitar Rp101,11 miliar, setara Rp9,49 per saham (gross).

Selain itu, perseroan juga memutuskan tidak menyisihkan dana cadangan wajib karena telah memenuhi ketentuan minimum sebesar 20 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar menerangkan kebijakan dividen dengan dividend payout ratio sebesar 20 persen mencerminkan fokus SMBC Indonesia pada pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, serta struktur permodalan yang tetap kuat untuk mendukung pertumbuhan ke depan.

“Pembagian dividen ini menjadi bagian dari komitmen SMBC Indonesia dalam memberikan nilai tambah secara berkelanjutan kepada pemegang saham, sekaligus mencerminkan keseimbangan antara pemberian imbal hasil dan tingkat permodalan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan ke depan,” kata Henoch, Jumat (24/4/2026).

Para pemegang saham juga menyetujui untuk membukukan sisa laba bersih perseroan setelah dikurangi penyisihan dana dividen dan dana cadangan wajib sebagai laba ditahan, serta menyetujui usulan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris.

