HOME FINANCE HOT ISSUE

SMBC Indonesia Catat Penyaluran Kredit Rp191,8 Triliun di Kuartal I-2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |19:58 WIB
SMBC Indonesia Catat Penyaluran Kredit Rp191,8 Triliun di Kuartal I-2026
SMBC Indonesia Catat Penyaluran Kredit (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) terus mencatat kinerja positif secara konsolidasi maupun bank saja pada Triwulan I-2026, yang ditopang oleh upaya kolaborasi Perseroan dengan anak usaha untuk melayani berbagai berbagai segmen ritel dan bisnis.
 
Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar mengatakan bahwa kinerja pada periode tersebut didukung oleh pertumbuhan penyaluran kredit pada Triwulan I-2026 dan penguatan struktur pendanaan.

“Pertumbuhan kredit yang tetap terjaga ini mencerminkan pendekatan kami yang selektif dan berimbang di tengah dinamika pasar dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” jelas Henoch dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/4/2026).

SMBC Indonesia mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp191,8 triliun pada kuartal I-2026, meningkat 2,0% secara year-on-year (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh sejumlah segmen, antara lain kredit korporasi dan komersial yang tumbuh 4,1% yoy, kredit dari Jenius (di luar Digital Micro) sebesar 12,0% yoy, serta pembiayaan Grup OTO yang meningkat 5,0% yoy. Pembiayaan oleh BTPN Syariah juga turut tumbuh 3,7% yoy. 
 
Perseroan secara konsolidasi juga berhasil menurunkan biaya kredit 7,9% yoy menjadi Rp1,2 triliun seiring dengan upaya SMBC Indonesia dalam menerapkan praktik manajemen risiko kredit yang cermat dan proaktif, serta menjaga tingkat cadangan yang memadai demi menjaga kualitas portofolio.
 
Sejalan dengan itu, total aset SMBC Indonesia meningkat 4,1% yoy menjadi Rp250,0 triliun per akhir Maret 2026, didukung oleh pertumbuhan aset likuid sebesar 22,2% yoy, terutama dari penempatan pada surat berharga. Laba bersih setelah pajak (konsolidasi) yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp456 miliar. Sementara itu, laba bersih setelah pajak bank saja menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 6,5% yoy menjadi Rp221 miliar, mencerminkan kinerja inti Bank yang tetap solid.
 
Kinerja anak usaha turut memberikan kontribusi positif terhadap kinerja konsolidasi SMBC Indonesia. BTPN Syariah mencatat laba bersih sebesar Rp319 miliar pada Triwulan I-2026, tumbuh 2,8% yoy, dengan penyaluran pembiayaan mencapai Rp10,6 triliun. Sementara itu, Grup OTO membukukan laba bersih sebesar Rp113 miliar, melonjak 45,5% yoy.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/320/3213235/maybank_tebar_dividen-NaJL_large.jpg
Maybank Indonesia (BNII) Tebar Dividen Rp580 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/320/3213116/bank-SOYh_large.jpg
BPD Didorong Naik Kelas Jadi Orkestrator Ekonomi Daerah, Bukan Sekadar Penyalur Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/320/3210480/bank_bangkrut-lOv5_large.png
3 Fakta Bank Bangkrut Bertambah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208847/ojk-Kj2O_large.jpg
Jumlah Bank dengan Modal Inti Rp70 Triliun Akan Bertambah, Ini Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200079/bank_bsi-mHbY_large.png
BSI Raup Laba Rp7,57 Triliun Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194915/perbankan-rfmq_large.png
Geopolitik Bayangi Ekspor, LPEI Ungkap Cara Mitigasi Risiko bagi Perbankan
