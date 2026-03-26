Jumlah Bank dengan Modal Inti Rp70 Triliun Akan Bertambah, Ini Bocorannya

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis kelompok bank dengan modal inti (KBMI) 4 akan segera menambah anggota baru di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global. OJK tidak mengubah targetnya meski industri perbankan saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya terus memantau beberapa bank di kategori KBMI 3 yang berpotensi besar masuk ke kasta tertinggi perbankan pada tahun 2026.

Menurutnya, kenaikan kelas ini penting agar bank menjadi lebih berkelanjutan (sustain) dan mampu mengakselerasi roda ekonomi nasional.

“Mungkin tahun ini, kalau saya perkirakan sekitar dua atau tiga (bank yang naik kelas menjadi KBMI 4),” kata Dian saat ditemui di Mahkamah Agung, Rabu (25/3/2026).