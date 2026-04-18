Maybank Indonesia (BNII) Tebar Dividen Rp580 Miliar

JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Dari total laba bersih sebesar Rp1,65 triliun, perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar 35 persen atau maksimal senilai Rp580,07 miliar.

Pemegang saham akan menerima dividen dengan nilai Rp7,61106 per saham. Sementara itu, sisa laba bersih sebesar Rp1,07 triliun atau 65 persen akan dialokasikan sebagai laba ditahan guna memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi bisnis perseroan ke depan.

Selain agenda pengangkatan pembagian deviden, perseroan menyepakati perubahan signifikan pada jajaran kepemimpinan perseroan. Pemegang saham resmi mengangkat Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Presiden Komisaris Maybank Indonesia.

Selain posisi puncak di dewan komisaris, rapat juga menyetujui penunjukan Dato’ Sri Khairussaleh Ramli dan Dr. Hasnita Dato’ Hashim sebagai Komisaris, serta Mariana Husin sebagai Direktur Perseroan. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat implementasi strategi pertumbuhan berkelanjutan yang dikenal dengan nama ROAR30.

Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan menegaskan bahwa regenerasi kepemimpinan ini sangat krusial bagi ambisi bank di masa depan.