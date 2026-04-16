United Tractors Tebar Dividen Rp1.096 dan Angkat Ignasius Jonan Jadi Komisaris

JAKARTA – PT United Tractors Tbk (UNTR) mengumumkan sejumlah keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2025, termasuk perubahan jajaran direksi dan komisaris serta pembagian dividen final senilai Rp1.096 per lembar saham.

Corporate Secretary UNTR, Ari Setiyawan, mengatakan perseroan telah menerima pengunduran diri sejumlah anggota direksi dan komisaris.

“Perseroan telah menerima pengunduran diri Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris, Komisaris, Presiden Direktur, dan Direktur Perseroan,” ujar Ari dalam konferensi pers RUPST United Tractors di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Adapun pengunduran diri dilakukan oleh Presiden Komisaris Djony Bunarto Tjondro, Wakil Presiden Komisaris Rudy, Komisaris Benjamin Herrenden, Presiden Direktur Frans Kesuma, serta Direktur Loudy Irwanto Elias dan Iwan Hadiantoro.

Ari menambahkan, RUPST juga menyetujui pengangkatan jajaran direksi dan komisaris yang baru.

Berikut susunan Komisaris dan Direksi United Tractors:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris: Frans Kesuma

Komisaris Independen: Paulus Bambang Widjanarko

Komisaris Independen: Bruce Malcolm Cox

Komisaris Independen: Ignasius Jonan

Komisaris: Djoko Pranoto Santoso

Komisaris: Rudy

Komisaris: Gita Tiffani Boer

Komisaris: Lincoln Lin Feng Pan

Direksi