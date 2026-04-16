HOME FINANCE MARKET UPDATE

United Tractors Tebar Dividen Rp1.096 dan Angkat Ignasius Jonan Jadi Komisaris

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |16:13 WIB
United Tractors Tebar Dividen Rp1.096 dan Angkat Ignasius Jonan Jadi Komisaris
PT United Tractors Tbk (UNTR) mengumumkan sejumlah keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. (Foto: okezone.com/IMG)
JAKARTA – PT United Tractors Tbk (UNTR) mengumumkan sejumlah keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2025, termasuk perubahan jajaran direksi dan komisaris serta pembagian dividen final senilai Rp1.096 per lembar saham.

Corporate Secretary UNTR, Ari Setiyawan, mengatakan perseroan telah menerima pengunduran diri sejumlah anggota direksi dan komisaris.

“Perseroan telah menerima pengunduran diri Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris, Komisaris, Presiden Direktur, dan Direktur Perseroan,” ujar Ari dalam konferensi pers RUPST United Tractors di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Adapun pengunduran diri dilakukan oleh Presiden Komisaris Djony Bunarto Tjondro, Wakil Presiden Komisaris Rudy, Komisaris Benjamin Herrenden, Presiden Direktur Frans Kesuma, serta Direktur Loudy Irwanto Elias dan Iwan Hadiantoro.

Ari menambahkan, RUPST juga menyetujui pengangkatan jajaran direksi dan komisaris yang baru.

Berikut susunan Komisaris dan Direksi United Tractors:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris: Frans Kesuma
Komisaris Independen: Paulus Bambang Widjanarko
Komisaris Independen: Bruce Malcolm Cox
Komisaris Independen: Ignasius Jonan
Komisaris: Djoko Pranoto Santoso
Komisaris: Rudy
Komisaris: Gita Tiffani Boer
Komisaris: Lincoln Lin Feng Pan

Direksi

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/278/3210900//jonan-7wSD_large.jpg
Jonan Mundur dari Komisaris Anabatic Technologies (ATIC)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195983//ahok-ZngQ_large.jpg
Ahok hingga Jonan Bakal Jadi Saksi di Sidang Anak Riza Chalid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181766//presiden_prabowo-xCWQ_large.jpg
5 Fakta Menarik Pertemuan Prabowo dengan Ignasius Jonan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/65/3181341//riwayat_pendidikan-sFEj_large.jpg
Ini Pendidikan Ignasius Jonan, Mantan Dirut KAI yang Dipanggil Presiden Prabowo ke Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181281//presiden_prabowo-QIbV_large.jpg
Bertemu dengan Ignasius Jonan, Prabowo: Tukar Pandangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181194//ignasius_jonan-PlHE_large.jpg
Ini Isi Pertemuan 2 Jam Ignasius Jonan dengan Prabowo di Istana
