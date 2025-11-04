Ini Isi Pertemuan 2 Jam Ignasius Jonan dengan Prabowo di Istana

JAKARTA – Ini isi pertemuan 2 jam Ignasius Jonan dengan Prabowo di Istana. Mantan Menteri Perhubungan era Jokowi ini dipanggil Presiden Prabowo ke Istana kemarin.

Jonan menyampaikan bahwa pertemuan dengan Kepala Negara berlangsung hingga dua jam lebih.

"Tadi kami diterima Bapak Presiden yang dipimpin Bapak Seskab selama lebih dari 2 jam. Lama sekali, saya terima kasih," ujar Jonan, Selasa (4/11/2025).

Jonan mengaku bertemu dengan Presiden Prabowo hanya untuk berdiskusi terkait program-program yang telah dijalankan pemerintah sampai saat ini.

"Kami minta waktu untuk sharing, sebagai rakyat dan warga negara itu berdiskusi tentang program-program yang dijalankan beliau selama ini. Puji Tuhan beliau mau mendengarkan, berdiskusi, dan menerima banyak masukan," ujarnya.

Menurut Jonan, program Prabowo yang dijalankan sudah sangat bagus, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat. Selain itu, diplomasi luar negeri Prabowo juga patut diapresiasi.