Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Isi Pertemuan 2 Jam Ignasius Jonan dengan Prabowo di Istana

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |08:41 WIB
Ini Isi Pertemuan 2 Jam Ignasius Jonan dengan Prabowo di Istana
Ini isi pertemuan 2 jam Ignasius Jonan dengan Prabowo di Istana. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA – Ini isi pertemuan 2 jam Ignasius Jonan dengan Prabowo di Istana. Mantan Menteri Perhubungan era Jokowi ini dipanggil Presiden Prabowo ke Istana kemarin.

Jonan menyampaikan bahwa pertemuan dengan Kepala Negara berlangsung hingga dua jam lebih.

"Tadi kami diterima Bapak Presiden yang dipimpin Bapak Seskab selama lebih dari 2 jam. Lama sekali, saya terima kasih," ujar Jonan, Selasa (4/11/2025).

Jonan mengaku bertemu dengan Presiden Prabowo hanya untuk berdiskusi terkait program-program yang telah dijalankan pemerintah sampai saat ini.

"Kami minta waktu untuk sharing, sebagai rakyat dan warga negara itu berdiskusi tentang program-program yang dijalankan beliau selama ini. Puji Tuhan beliau mau mendengarkan, berdiskusi, dan menerima banyak masukan," ujarnya.

Menurut Jonan, program Prabowo yang dijalankan sudah sangat bagus, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat. Selain itu, diplomasi luar negeri Prabowo juga patut diapresiasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181175//markup_whoosh-btIs_large.jpg
Dugaan Markup Whoosh, Dirut KAI Pastikan KCIC Siap Gelontorkan Data ke KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181147//jonan-d2m4_large.jpg
Reaksi Jonan saat Ditanya Tawaran Masuk Kabinet Usai Bertemu Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181144//ignasius_jonan-FmiW_large.jpg
Bertemu Prabowo, Jonan Ngaku Tak Bahas Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181131//menko_ahy_soal_utang_whoosh-PVQu_large.jpg
Polemik Utang Whoosh, AHY: Semua Kementerian Cari Solusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181121//menko_ahy_soal_utang_whoosh-n6cO_large.jpg
AHY Sebut Kemungkinan APBN Dipakai Buat Bayar Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181078//ignasius-6B01_large.jpg
Prabowo Panggil Eks Dirut KAI Ignasius Jonan ke Istana, Bahas Polemik Kereta Whoosh?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement