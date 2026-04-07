Jaga Kinerja di Masa Krisis, Bank-Bank Disarankan Dukung UMKM

JAKARTA – Bank-bank BUMN berpotensi meningkatkan laba sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan UMKM, meski menghadapi tekanan ekonomi global. Sektor-sektor terkait program pemerintah tetap berjalan, sementara UMKM dinilai masih mampu bertahan berkat kelincahan dan dukungan kebijakan pemerintah.

Peneliti Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap Pulungan menjelaskan, meski kondisi ekonomi domestik dan eksternal, seperti dampak geopolitik dan konflik di Timur Tengah, menimbulkan tekanan, sektor-sektor terkait program pemerintah, termasuk UMKM, tetap berjalan.

“Himbara mencetak laba signifikan tahun lalu. Sebagai agen pembangunan, mereka harus berkontribusi nyata untuk pertumbuhan ekonomi dengan menghidupkan ekosistem usaha terkait program pemerintah. Tapi itu juga berdampak positif pada sisi bisnis secara fundamental,” ujar Manap, Senin (6/4/2026).

Dia menambahkan, dukungan bank pelat merah untuk program pemerintah mendorong perbankan berekspansi ke wilayah yang sebelumnya belum terjangkau.

“Secara jangka panjang, bank-bank pelat merah pun memperbesar basis nasabah dan potensi pendapatan,” jelasnya.

Meski demikian, Manap mengingatkan agar upaya mendukung program pemerintah tidak merusak kualitas portofolio. “Terutama terkait penyaluran kredit. Bank harus hati-hati dan seimbang, karena berpengaruh pada laba dan NPL tahun depan,” tambahnya.