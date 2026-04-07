HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Mandiri Catat Kinerja Solid Berkat Ekspansi Kredit dan Efisiensi Pendanaan

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |21:59 WIB
Bank Mandiri Catat Kinerja Solid Berkat Ekspansi Kredit. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA — Kinerja perbankan nasional tetap menunjukkan stabilitas di awal 2026 meski permintaan kredit belum sepenuhnya pulih. Penyaluran kredit yang kuat dan efisiensi pendanaan menjadi faktor utama dalam menjaga momentum intermediasi perbankan, termasuk pada beberapa bank besar seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, menilai pertumbuhan kredit yang mencapai dua digit menunjukkan peran bank besar dalam menjaga aliran kredit di tengah kondisi pasar yang masih menantang.

“Kinerja positif ini didorong oleh ekspansi bank besar, meski secara keseluruhan permintaan kredit belum pulih secara struktural,” ujar Riefky, Selasa (7/4/2026).

Per Februari 2026, penyaluran kredit Bank Mandiri tercatat sebesar Rp1.513,1 triliun, tumbuh 15,7 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp1.644,8 triliun, meningkat 16,3 persen YoY, mencerminkan kepercayaan nasabah yang tetap terjaga.

Riefky menambahkan, efisiensi struktur pendanaan juga menjadi penopang utama kinerja, tercermin dari tingginya rasio dana murah atau Current Account Saving Account (CASA). Selain itu, akselerasi layanan digital turut mendukung pertumbuhan transaksi nasabah dan pendapatan berbasis komisi.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, menyebut bahwa aktivitas nasabah melalui platform digital, seperti Livin’ by Mandiri, turut mendorong pendapatan non-bunga. “Laba bersih Bank Mandiri tumbuh 16,7 persen menjadi Rp8,9 triliun hingga Februari 2026, seiring meningkatnya transaksi digital masyarakat,” ujar Novita, Selasa (10/3/2026).

 

