Transaksi Digital Jadi Penopang Baru Kinerja Perbankan

JAKARTA - Transaksi digital kini mulai membantu menopang kinerja perbankan secara umum. Oleh karena itu, bank-bank memaksimalkan strategi pengembangan kanal digitalnya.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama menilai keberhasilan layanan digital telah menjadi salah satu aplikasi keuangan dengan pertumbuhan pengguna tercepat.

"Hal ini mendongkrak fee-based income secara signifikan. Di sisi lain, digitalisasi yang sukses memungkinkan menekan cost to income ratio (CIR), sehingga efisiensi operasional kini mulai meningkat," jelasnya, Senin (6/4/2026).

Selain itu, perbankan juga memiliki keuntungan secara ekosistem BUMN dan Danantara. Konsolidasi aset negara melalui Danantara akan membutuhkan layanan perbankan korporasi yang kompleks, sindikasi kredit, hingga manajemen kas berskala besar.

"Prospek pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi sektor industri dan energi termasuk energi baru dan terbarukan diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan pembiayaan besar dan kredit korporasi, yang bisa jadi peluang besar bagi perbankan yang memiliki kapabilitas," terangnya.

Menurutnya, perbankan memiliki keunggulan dari sisi dividen ditambah dengan potensi return total yang menarik. Dengan demikian, bagi investor yang mencari imbal hasil (income dan capital gain), sektor perbankan tetap menarik. Adapun, dividen yield diperkirakan mencapai 8,80%.

Direktur Finance & Strategy menyampaikan bahwa hingga Februari 2026 volume transaksi melalui layanan digital terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan total transaksi mencapai lebih dari 738,7 juta transaksi sejak awal tahun, atau tumbuh sekitar 28% secara tahunan (YoY).