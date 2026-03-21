Bagi-Bagi THR Lebaran Lebih Praktis dengan Transaksi Digital

JAKARTA – Tradisi berbagi kebahagiaan bersama keluarga dan orang terdekat saat Lebaran kini didukung perkembangan layanan keuangan digital. Pengiriman Tunjangan Hari Raya (THR) dapat dilakukan secara lebih praktis melalui transaksi digital, termasuk untuk keluarga yang berada di lokasi berbeda.

Layanan pembayaran digital juga membantu masyarakat mengatur pengeluaran dengan lebih mudah. Selain sebagai alat transaksi, dompet digital dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana secara lebih efisien dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

“Kami membantu masyarakat mengirimkan uang secara praktis, memenuhi berbagai kebutuhan Hari Raya, hingga mengatur pengeluaran dengan lebih mudah,” ujar Chief Operating Officer OVO, Eddie Martono, Sabtu (21/3/2026).

Menjelang Lebaran, sejumlah fitur dalam aplikasi dompet digital menawarkan kemudahan bagi pengguna dalam memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari. Di antaranya, pengiriman uang secara instan ke sesama pengguna melalui nomor ponsel yang dapat digunakan sebagai alternatif “salam tempel” digital tanpa harus bertemu langsung.

Selain itu, layanan pengisian pulsa dan paket data memungkinkan pengguna menjaga komunikasi dengan keluarga tetap lancar, terutama saat momen mudik dan perayaan Lebaran.