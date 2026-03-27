Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Ungkap Alasan Tambah Likuiditas Rp100 Triliun ke Perbankan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |18:35 WIB
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menambah penempatan dana pemerintah di perbankan sebesar Rp100 triliun. Langkah ini diambil sebagai suntikan likuiditas ekstra untuk memastikan mesin perekonomian nasional tetap bergerak kuat di tengah tekanan global.

Purbaya menjelaskan bahwa dana tambahan ini berbeda dengan alokasi Rp200 triliun sebelumnya yang cenderung memiliki kriteria kaku. 

Kali ini, pemerintah memberikan fleksibilitas penuh kepada perbankan untuk mengelola dana tersebut agar penyaluran kredit kepada masyarakat dapat dibuka lebih lebar.

"Kita kasih mereka aja. Yang ini lebih fleksibel, kita taruh di situ Rp100 triliun, dia mikir nanti. Boleh untuk apa aja itu. Karena yang 200 sudah ada kan? Ini Rp100 triliun tambahan yang lebih fleksibel karena kita lihat masih ada perlu sedikit dorongan dari perekonomian," jelas Purbaya di kantornya, Jumat (27/3/2026).

Purbaya juga menyoroti bahwa kontribusi penyaluran kredit dari dana pemerintah saat ini baru menyentuh angka 14 persen. Dengan tambahan Rp100 triliun ini, ia menargetkan adanya kenaikan rasio yang signifikan. 

Purbaya juga mengingatkan agar perbankan benar-benar menyalurkan dana tersebut ke sektor produktif, bukan sekadar memarkirnya di instrumen bank sentral.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209119/menkeu_purbaya-8dqS_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209112/menkeu_purbaya-WxqQ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208972/menkeu_purbaya-mIuj_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208806/purbaya-cZiR_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208805/purbaya-XKyl_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208803/purbaya-9xOp_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement