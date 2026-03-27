Hemat BBM, Purbaya: WFH Bakal Dilakukan Setiap Jumat

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah segera mengumumkan kebijakan work from home (WFH) sebagai respons atas dampak konflik di Timur Tengah yang kian memanas.

Purbaya pun menegaskan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu produktivitas, selama diterapkan secara tepat.

"Enggak (ganggu produktivitas) kalau kita pilih dengan cermat," kata Purbaya kepada awak media usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/3/2026).

Purbaya mencontohkan penerapan WFH pada hari Jumat sebagai opsi yang dinilai efektif. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau kita pilih hari Jumat, itu kan hari pendek. Jadi pasti ada penghematan BBM (Bahan Bakar Minyak) berapa persen," ujarnya.

Terkait produktivitas, Purbaya meyakini tidak akan terganggu jika WFH hanya diterapkan satu hari dalam sepekan. Ia menambahkan, sektor-sektor yang membutuhkan operasional berkelanjutan tetap dapat berjalan seperti biasa.