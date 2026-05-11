Respons Purbaya soal Pejabat Dicopot Imbas Anggaran Motor Makan Bergizi Gratis

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |14:25 WIB
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan kembali melantik pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun pejabat sebelumnya dicopot imbas adanya temuan "kebobolan" anggaran pengadaan motor untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Saat dikonfirmasi mengenai kepastian pencopotan pejabat tersebut, Purbaya tidak membantah secara gamblang dan menyebutkan bahwa akan ada proses pelantikan pada esok hari.

"Kan besok dilantik," jawab Purbaya singkat ke awak media saat ditemui dikantornya, Senin (11/5/2026).

Purbaya juga memberikan klarifikasi mengenai jenis kendaraan yang menjadi persoalan. Ia meluruskan bahwa unit yang dimaksud bukanlah motor listrik biasa, melainkan kendaraan operasional untuk mendukung program prioritas pemerintah.

"Motor bukan motor listrik, motor MBG," lanjutnya.

Saat ditanya pejabat mana yang meloloskan anggaran motor MBG tersebut, Purbaya meminta awak media untuk menebak sendiri. 

“(Pak Luky?) mungkin, Anda tebak saja sendiri,” ungkap Purbaya. 

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai konfirmasi dari pihak Badan Gizi Nasional terkait masalah ini, Purbaya memilih untuk tidak berkomentar banyak.

"BGN bilang gitu? Oh gak tau saya," pungkasnya.

 

