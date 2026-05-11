Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Ungkap Status Dirjen Bea Cukai Usai Terseret Kasus Korupsi: Tunggu Putusan Sidang

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |12:35 WIB
Purbaya Ungkap Status Dirjen Bea Cukai Usai Terseret Kasus Korupsi: Tunggu Putusan Sidang
Purbaya Ungkap Status Dirjen Bea Cukai Usai Terseret Kasus Korupsi: Tunggu Putusan Sidang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap mengambil langkah tegas terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama yang namanya terseret dalam kasus dugaan suap importasi barang. Meski demikian, Purbaya menekankan bahwa sanksi baru akan dijatuhkan setelah status hukum yang bersangkutan menjadi jelas di persidangan.

Purbaya memilih untuk bersikap hati-hati dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kita lihat sampai ke tahap yang lebih jelas lagi. Ini kan baru satu sisi tertuduh ya, tersangka menceritakan apa yang ada, yang dialamin," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Purbaya menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus ini jika fakta persidangan membuktikan adanya keterlibatan. "Kita lihat seperti apa nanti. Kalau statusnya sudah clear pak Djaka ya baru kita ambil tindakan," tegasnya.

Kasus ini mencuat setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan terhadap tiga pimpinan Blueray Cargo. Mereka diduga memberikan suap sebesar Rp61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura, ditambah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,8 miliar kepada oknum pejabat Bea Cukai.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217673/purbaya-zp5E_large.jpg
Purbaya Tegaskan Tak Ada Pajak Baru yang Ganggu Pengusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217670/purbaya-k6qj_large.jpg
Utang RI Hampir Rp10.000 Triliun, Purbaya: Harusnya Anda Puji Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217668/purbaya-Wjyr_large.jpg
Ekonomi RI Tinggi dan Rendah Ribut, Purbaya Sindir Ekonom Maunya Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217659/purbaya-EmQx_large.jpg
Purbaya Tegur DJP, Tegaskan Tak Ada Tax Amnesty Jilid II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/320/3217458/menkeu_purbaya-vVXP_large.jpg
Respons Purbaya soal Sakit Masuk RS hingga Mau Naik Haji, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217194/purbaya-JTFp_large.png
4 Fakta Purbaya Buka Suara soal Sakit Masuk RS hingga Mau Naik Haji
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement