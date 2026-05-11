Purbaya Kantongi Izin Danantara untuk Akuisisi PNM

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |15:27 WIB
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA – Pemerintah tengah mematangkan skema pertukaran aset strategis antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BPI Danantara. Dalam rencana ini, Kemenkeu akan mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara, sementara sebagai gantinya, PT Geo Dipa Energi (Persero) akan diserahkan kepada lembaga pengelola investasi tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa kesepakatan "tukar guling" ini telah mendapatkan lampu hijau. Proses diskusi intensif pun langsung dilakukan untuk mempercepat transisi tersebut.

"PNM dalam proses pembicaraan dengan Danantara, sudah dapat lampu hijau. Kelihatannya tuker sama Geo Dipa. Saya mau minta dua-duanya gak boleh sama dia (Danantara)," kata Purbaya ke awak media di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Purbaya menegaskan bahwa langkah ini akan dieksekusi dalam waktu dekat. "Secepatnya ya. Nanti siang kita diskusi," tambahnya.

Rencana pengambilalihan PNM bukan tanpa alasan. Purbaya mengungkapkan telah mengantongi restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk mentransformasi PNM menjadi bank yang fokus melayani sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bawah kendali langsung Kemenkeu.

Nantinya, PNM diproyeksikan berada di bawah naungan Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu lainnya, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dengan fokus utama penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Jadi PNM akan menjadi bank yang mungkin di bawah PT SMI atau PIP, di bawah kita, dia akan menyalurkan KUR (kredit usaha rakyat)," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR sebelumnya.

Lebih dari sekadar lembaga pembiayaan, Purbaya berambisi menjadikan bank UMKM ini sebagai pusat ekosistem pendukung bagi para pelaku usaha kecil. Selain memberikan modal, bank ini akan menyediakan fasilitas pendampingan yang komprehensif.

 

