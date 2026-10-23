Tekanan Harga Minyak, Geopolitik & Nasib Ekonomi

Penulis: Eisha M Rachbini, Direktur Program Indef

JAKARTA - Ekonomi Indonesia tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Secara garis besar, ada tiga jalur yang timbul akibat guncangan eksternal, yang pada gilirannya berakibat buruk terhadap ekonomi Indonesia. Tiga masalah yang terkena dampak langsung tersebut adalah masalah energi dan fiskal, rantai pasok global, serta investasi dan pasar keuangan.

Kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok berpotensi meningkatkan biaya produksi, menekan ruang fiskal, serta menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Gejolak pasar keuangan global berisiko menekan rupiah, meningkatkan imbal hasil SBN dan biaya dana, serta membuat perbankan lebih selektif dan bahkan terhambat menyalurkan kredit.

Dampak guncangan eksternal ini penting diperhatikan dalam kebijakan ekonomi karena berpotensi menekan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Tekanan tersebut (kenaikan biaya energi dan beban fiskal, gangguan rantai pasok global, hingga gejolak pasar keuangan) dapat merembet ke sektor riil dan ekonomi domestik secara lebih luas. Untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, maka kebijakan ekonomi dipusakan pada tiga masalah tesebut.

Jalur pertama berasal dari sektor energi dan fiskal. Eskalasi geopolitik berpotensi mendorong kenaikan harga energi, meningkatkan biaya input produksi, serta memperbesar beban subsidi pemerintah. Kondisi tersebut dapat memicu kenaikan inflasi dan risiko kredit, sekaligus mempersempit ruang fiskal Indonesia.

Kalau kita lihat ruang fiskal yang saat ini ada juga terbatas di tengah subsidi energi yang semakin menonjak, kemudian juga prioritas-prioritas program yang juga semakin meningkat.

Jalur kedua berasal dari gangguan rantai pasok global. Fragmentasi dan disrupsi jalur pasok berpotensi menekan pembiayaan perdagangan (trade finance) serta meningkatkan kebutuhan modal kerja pelaku usaha.

Kondisi ini dapat menghambat aktivitas produksi, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja dalam beberapa tahun ke depan.

Sementara itu, jalur ketiga berkaitan dengan investasi dan pasar keuangan. Gejolak pasar keuangan global, terutama kenaikan imbal hasil (yield) dan pergeseran portofolio investor ke aset yang dinilai lebih aman, berpotensi meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN)

Tekanan tersebut dapat meningkatkan biaya dana (cost of fund) dan membuat lembaga keuangan lebih selektif dalam menyalurkan kredit. Dampaknya, pembiayaan bagi dunia usaha berpotensi semakin terbatas di tengah ketidakpastian global.

Kelola keuangan. Guncangan ini kami melihat akan berpotensi dan terus menjadi tantangan bagi ekonomi Indonesia di tengah tekanan geopolitik dan dinamika dari ekonomi secara luas. Dan kami rasa guncangan ini tidak lepas ya, meskipun pertumbuhan secara global ada, berprogres, namun pemulihannya masih cukup tertahan sampai saat ini.