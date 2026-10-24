Ini Alasan Diskon Tambah Daya Listrik 50 Persen Berlaku hingga 4 November 2026

JAKARTA - PT PLN (Persero) menghadirkan berupa diskon biaya penyambungan tambah daya listrik sebesar 50 persen dalam rangka menyambut Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81. Berlangsung pada 22 Oktober hingga 4 November 2026, program ini memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam menyesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan usaha.

Kebutuhan listrik yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kenyamanan dan produktivitas masyarakat.

Melalui program ini, PLN berupaya memberikan alternatif yang lebih terjangkau bagi pelanggan yang membutuhkan tambahan daya, sehingga pemanfaatan listrik dapat disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari. Pengajuan program dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile sebagai bagian dari upaya PLN untuk menghadirkan layanan kelistrikan yang semakin mudah diakses.

Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan pelanggan sekaligus memaknai momentum Hari Listrik Nasional melalui manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Melalui program Energi Berdikari, kami ingin memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk menyesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhan masing-masing. Dengan dukungan listrik yang memadai, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman, sementara pelaku usaha memiliki dukungan untuk mengembangkan produktivitasnya. Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Rozy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/10/2026).

Program ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA. Pelanggan yang dapat mengikuti program ini merupakan pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 Oktober 2026 serta telah melunasi seluruh tagihan listrik dan kewajiban lainnya.

Sebagai ilustrasi, pelanggan dengan daya awal 450 VA yang menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.512.625 dari harga normal Rp7.025.250. Khusus pelanggan pascabayar, Uang Jaminan Langganan (UJL) dapat dibayarkan secara bertahap hingga 12 kali.