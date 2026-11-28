5 Cara Mudah Mengisi Token Listrik dari HP

JAKARTA - 5 cara mudah mengisi token listrik dari HP. Di era digital seperti saat ini, berbagai kebutuhan sehari-hari dapat diselesaikan hanya melalui smartphone, termasuk mengisi pulsa maupun token listrik.

Selain praktis, penggunaan listrik prabayar dengan sistem token membantu pengguna mengendalikan pemakaian listrik. Dengan begitu, pengeluaran listrik dalam sebulan pun bisa dihitung dan direncanakan dengan lebih baik.

Pengguna tidak perlu lagi datang ke loket pembayaran atau gerai tertentu karena pembelian token bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja selama ponsel terhubung ke internet. Pilihan nominalnya pun beragam sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing.

Agar lebih memudahkan pengguna, berikut Okezone sajikan cara mudah mengisi token listrik dari HP, Jakarta, Sabtu (28/11/2026).

1. Cara Beli Token Listrik Melalui Aplikasi PLN Mobile

- Unduh dan pasang aplikasi PLN Mobile melalui Play Store atau App Store

- Buat akun, lalu masuk menggunakan nomor pelanggan atau email yang telah terdaftar

- Pilih menu "Prabayar", kemudian isi nomor meter

- Tentukan nominal token yang akan dibeli

- Pilih metode pembayaran yang tersedia, misalnya transfer bank, dompet digital, atau kartu kredit/debit

- Masukkan PIN dan konfirmasikan transaksi

- Setelah transaksi diproses, token akan diterbitkan untuk nomor meter Anda

2. Cara Beli Token Listrik Melalui Tokopedia

- Buka aplikasi Tokopedia di HP dan masuk ke akun Anda

- Pilih menu "Top-Up dan Tagihan"

- Masukkan nomor meter atau ID pelanggan

- Pilih nominal token yang dibutuhkan

- Pilih promo jika tersedia

- Ketuk tombol "Bayar"

- Tentukan metode pembayaran, lalu selesaikan transaksi

3. Cara Beli Token Listrik Melalui Shopee

- Buka aplikasi Shopee di HP dan masuk ke akun Anda

- Cari menu "Pulsa, Tagihan dan Tiket", lalu pilih "Listrik PLN"

- Masukkan nomor meter atau ID pelanggan

- Pilih nominal token yang dibutuhkan

- Pilih promo jika tersedia

- Ketuk tombol "Bayar"

- Tentukan metode pembayaran, lalu selesaikan transaksi