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Harga Emas Antam, UBS dan Galeri 24 Hari Ini, Minggu 25 Oktober 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |10:55 WIB
Harga Emas Antam, UBS dan Galeri 24 Hari Ini, Minggu 25 Oktober 2026
Harga emas batangan yang dijual di Galeri 24 terpantau stabil pada perdagangan Minggu (25/10/2026). (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA – Harga emas batangan yang dijual di Galeri 24 terpantau stabil pada perdagangan Minggu (25/10/2026). Platform ritel ini menawarkan berbagai produk logam mulia dari Galeri 24, Antam, dan UBS.

Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram masih dibanderol Rp2.467.000, sama seperti harga pada hari sebelumnya.

Sementara itu, harga emas Antam ukuran 1 gram juga bertahan di level Rp2.579.000. Adapun harga emas UBS ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.491.000.

Berikut daftar harga emas batangan berbagai ukuran yang tercatat di Sahabat Pegadaian pada Minggu (25/10/2026).

Harga Emas Antam

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