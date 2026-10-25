Harga Emas Antam, UBS dan Galeri 24 Hari Ini, Minggu 25 Oktober 2026

Harga emas batangan yang dijual di Galeri 24 terpantau stabil pada perdagangan Minggu (25/10/2026). (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Harga emas batangan yang dijual di Galeri 24 terpantau stabil pada perdagangan Minggu (25/10/2026). Platform ritel ini menawarkan berbagai produk logam mulia dari Galeri 24, Antam, dan UBS.

Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram masih dibanderol Rp2.467.000, sama seperti harga pada hari sebelumnya.

Sementara itu, harga emas Antam ukuran 1 gram juga bertahan di level Rp2.579.000. Adapun harga emas UBS ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.491.000.

Berikut daftar harga emas batangan berbagai ukuran yang tercatat di Sahabat Pegadaian pada Minggu (25/10/2026).

Harga Emas Antam