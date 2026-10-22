Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Permintaan Emas di RI Naik Tembus 15 Ton, Ini Buktinya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |21:36 WIB
Permintaan Emas di RI Naik Tembus 15 Ton, Ini Buktinya
Permintaan Emas di RI Naik Tembus 15 Ton, Ini Buktinya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Emas menjadi salah instrumen investasi yang populer karena tahan terhadap inflasi dan berfungsi sebagai pelindung nilai (hedge) di tengah ketidakpastian ekonomi. Bahkan, permintaan emas di Indonesia menunjukkan tren peningkatan pada kuartal II-2026.

Laporan Gold Demand Trends dari World Gold Council pada Juli 2026 menyatakan permintaan emas di Indonesia mencapai 15 ton di kuartal II 2026 atau naik signifikan hingga 40% secara year-on-year. 

"Namun, riset kami terhadap kelompok usia 25-30 tahun menunjukkan masih ada sejumlah hambatan dalam berinvestasi emas, seperti keterbatasan waktu untuk datang ke gerai fisik, keterbatasan stok emas fisik di pasaran, hingga risiko kehilangan atau pencurian," kata Direktur Bisnis Konsumen GoPay Kelvin Timotius dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingginya minat terhadap emas perlu diimbangi dengan kemudahan akses dan keamanan dalam berinvestasi. Bagi kelompok usia muda, solusi yang praktis dan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dapat menjadi faktor penting untuk mendorong partisipasi investasi emas secara lebih luas. GoPay melalui fitur GoPay Investasi bagi pengguna agar mudah berinvestasi dengan aman, nyaman, dan tanpa perlu modal besar.
 
GoPay Emas Digital by Treasury, produk investasi hasil kerja sama dengan PT Indonesia Logam Pratama, yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual emas digital dengan harga terjangkau secara instan. Produk ini dapat dibeli dengan rekening yang terpisah dari rekening transaksi harian, mendorong pengguna agar lebih disiplin untuk memulai kebiasaan berinvestasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/622/3246208/emas_antam-TBcy_large.jpg
3 Tips Membeli Emas untuk Pertama Kali, Yuk Cari Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/320/3236961/emas-4sxP_large.jpg
32 Kasus Ekspor Emas Ilegal Rp846,9 Miliar Digagalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/320/3229346/emas-j6IU_large.jpg
74 Kg Emas Berapa Rupiah? Ini Kisaran Hitungannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/320/3215327/emas-g0e6_large.jpg
Kronologi Ekspor Ilegal Emas Rp502 Miliar Pakai Pesawat di Halim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/455/3208398/emas-12Ra_large.jpg
Daftar 5 Negara Pemilik Harta Karun Emas Terbesar, Indonesia Termasuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/622/3199252/emas-ZOLX_large.jpg
Kenapa Harga Jual Beli Emas Berbeda? Ini Jawabannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement