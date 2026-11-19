Daftar 5 Kota/Daerah Penghasil Tambang Emas Terbesar di Indonesia

JAKARTA - Daftar 5 kota/daerah penghasil tambang emas terbesar di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan emas terbesar di dunia.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM, produksi emas resmi Indonesia berada di kisaran 100 ton per tahun pada Oktober 2025.

Sebagian besar produksi itu masih berasal dari dua tambang tembaga-emas raksasa, yaitu milik PT Freeport Indonesia di Papua Tengah dan PT Amman Mineral di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara, data Kementerian ESDM mencatat total cadangan mencapai emas Indonesia mencapai 2.600 ton. Jumlah tersebut setara sekitar 5% dari total cadangan emas dunia.

Berikut ini 5 daftar kota/daerah penghasil tambang emas terbesar di Indonesia seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Kamis (19/11/2026):

1. Mimika, Papua Tengah

Papua Tengah menjadi daerah penghasil tambang emas terbesar di Indonesia. Tambang emas ini yakni Tambang Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia.

Bahkan, Tambang Grasberg menjadi salah satu tambang emas terbesar di dunia. Kawasan tambang ini berada di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Berdasarkan data Mining Visuals, Grasberg menghasilkan sekitar 937 ribu ons emas pada 2025. Selain emas, tambang ini juga dikenal sebagai salah satu penghasil tembaga terbesar global.

Selain itu, masih berada dalam kawasan operasi PT Freeport Indonesia, tambang bawah tanah Depp Mill Level Zone (DMLZ) memproduksi sekitar 633 ribu ounces emas pada 2023.

Tambang ini menjadi salah satu pusat produksi emas terbesar nasional dengan sistem tambang bawah tanah berskala besar.

2. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB)

Di urutan kedua daerah penghasil tambang emas terbesar di Indonesia ada di wilayah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tambang emas ini yakni Batu Hijau yang dikelola PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan menjadi salah satu penghasil emas dan tembaga terbesar di Indonesia.

Pada 2025, AMMAN mulai memasuki penambangan Fase 8 Batu Hijau dengan total cadangan mineral mencapai sekitar 460 juta ton, yang diproyeksikan dapat memperpanjang usia operasional tambang hingga 2030. Hingga semester I-2026, produksi emas mencapai 346.354 ons dan pernah mencatat rekor tertinggi 802.749 ons pada 2024.