3 Tips Membeli Emas untuk Pertama Kali, Yuk Cari Tahu

JAKARTA - 3 tips membeli emas untuk pertama kali, yuk cari tahu. Emas telah dikenal sebagai salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat, baik emas perhiasan maupun emas logam mulia.

Bahkan, pada emas sempat berfungsi sebagai alat tukar yang sah di berbagai belahan dunia. Nilai emas pun tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Investasi emas semakin diminati masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan tingginya risiko inflasi. Emas dikenal sebagai instrumen investasi yang relatif stabil dan mampu menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang.

Bagi pemula, memahami cara berinvestasi emas yang tepat menjadi hal penting agar tidak salah langkah. Berikut tiga tips membeli emas bagi pemula seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Minggu (11/10/2026).

1. Pilih Toko Emas Terpercaya

Membeli emas dari penyedia dengan kredibilitas yang belum teruji merupakan salah satu kekeliruan fatal dalam berinvestasi. Di era digital saat ini, transaksi emas memang makin praktis karena dapat dilakukan online via marketplace. Meski begitu, calon pembeli wajib meyakini reputasi toko guna mencegah risiko peredaran emas palsu maupun aksi penipuan.

2. Ketahui Tingkat Kemurnian Emas

Agar tidak keliru memilih, penting untuk memahami konsep karat atau tingkat kemurnian emas. Emas batangan pada umumnya memiliki kadar 24 karat dengan tingkat kemurnian paling tinggi, karena tidak mengandung campuran logam lain.

Sementara itu, emas batangan dengan karat di bawahnya memiliki tingkat kemurnian lebih rendah, karena dicampur dengan logam lainnya. Untuk memperoleh potensi keuntungan yang lebih tinggi, emas 24 karat bisa menjadi pilihan yang tepat.