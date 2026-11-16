Terbongkar! Penyelundupan Emas 21,8 Kg ke Malaysia Digagalkan

JAKARTA - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Banjarmasin bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan berhasil menggagalkan dua upaya ekspor ilegal logam mulia yang diduga emas melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor dalam kurun waktu satu pekan.

Dari kedua operasi penindakan tersebut, petugas mengamankan total barang bukti seberat 21,8 kilogram (kg) emas.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama mengatakan, keberhasilan pengungkapan dalam waktu berdekatan ini membuktikan efektivitas pengawasan berbasis analisis risiko dan pemetaan intelijen dalam memutus celah pelanggaran kepabeanan di pintu keluar internasional.

“Penindakan ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan secara terukur, didukung analisis risiko dan pemetaan intelijen, mampu mendeteksi berbagai modus pelanggaran, termasuk upaya penyelundupan melalui jalur keberangkatan internasional. Kami akan terus memperkuat pengawasan serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait untuk memastikan setiap kegiatan ekspor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya dalam konferensi pers di Banjarmasin, Senin (16/11/2026).

Operasi penindakan pertama dilaksanakan pada Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 10.00 WITA terhadap empat penumpang perempuan warga negara Indonesia berinisial SS, TY, M, dan J yang hendak bertolak menuju Kuala Lumpur, Malaysia.

Berbekal analisis risiko, petugas memeriksa barang bawaan menggunakan mesin x-ray yang dilanjutkan dengan pemeriksaan badan, hingga ditemukan logam mulia diduga emas dalam jumlah tidak wajar dengan berat kotor mencapai 4,2 kg.

Seluruh barang langsung ditegah ke Kantor Bea Cukai Banjarmasin untuk penelitian lebih lanjut.

Penindakan kedua menyusul pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 09.45 WITA terhadap tiga penumpang rute Kuala Lumpur, Malaysia, menggunakan maskapai AirAsia nomor penerbangan AK-441.

Petugas memeriksa ketiganya saat proses boarding di area keberangkatan internasional dan mendapati modus penyembunyian pada tubuh (body concealment), yakni logam mulia diselipkan di dalam celana pendek dan kaus dalam yang ditutupi pakaian luar.

Dari pemeriksaan tersebut, diamankan 17 batang emas dengan rincian penumpang berinisial RN membawa enam batang seberat 5,8 kilogram, RL membawa lima batang seberat 5,7 kilogram, serta N membawa enam batang seberat 6,1 kilogram.

Hasil pengujian laboratorium menggunakan perangkat x-ray fluorescence (XRF) bersama Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Surabaya – Satuan Pelayanan Banjarmasin memastikan bahwa tiap batang emas memiliki tingkat kemurnian 99 persen atau lebih.

Secara akumulatif, total nilai barang bukti 21,8 kg emas dari dua penindakan tersebut ditaksir mencapai Rp52,5 miliar, dengan potensi penerimaan bea keluar yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp5,2 miliar.

Atas kasus kedua ini, ketiga penumpang telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penyidikan kepabeanan karena diduga melanggar Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan terkait ekspor barang tanpa pemberitahuan pabean.