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HOME FINANCE HOT ISSUE

Jangan Asal Gesek Kartu Kredit! Pahami Limit, Bunga dan Biayanya

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |14:45 WIB
Jangan Asal Gesek Kartu Kredit! Pahami Limit, Bunga dan Biayanya
Kemudahan transaksi menggunakan kartu kredit perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai bunga, biaya, limit, dan kewajiban pembayaran. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA – Kemudahan transaksi menggunakan kartu kredit perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai bunga, biaya, limit, dan kewajiban pembayaran. Tanpa pengelolaan yang tepat, fasilitas kredit yang semula membantu memenuhi kebutuhan transaksi dapat menambah beban keuangan pengguna.

Kartu kredit merupakan fasilitas pinjaman yang memungkinkan pemegang kartu melakukan transaksi terlebih dahulu dan membayarnya kemudian sesuai ketentuan penerbit. Karena itu, limit yang tersedia tidak dapat dianggap sebagai tambahan penghasilan, melainkan batas kredit yang harus digunakan sesuai kemampuan finansial.

Finture Tech Indonesia, perusahaan teknologi finansial, menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penggunaan kartu kredit, terutama dalam mengatur pengeluaran dan memenuhi kewajiban pembayaran.

Memahami Limit dan Biaya Kartu Kredit

Limit kartu kredit menunjukkan batas maksimal transaksi yang dapat dilakukan pemegang kartu berdasarkan persetujuan penerbit. Sebagai contoh, limit sebesar Rp10 juta tidak berarti pengguna memiliki tambahan dana Rp10 juta yang bebas dibelanjakan tanpa kewajiban pengembalian.

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