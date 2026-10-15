Manjakan Nasabah, MNC Bank Hadirkan Promo Spesial Kartu Kredit di White Rock Beach Club Bali

JAKARTA — Kebutuhan hiburan dan rekreasi menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan hidup serta menyegarkan pikiran dari rutinitas, dan beach club merupakan salah satu destinasi yang tren diminati masyarakat urban saat ini.

Merespons hal tersebut, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, terus menunjukkan komitmennya untuk selalu memanjakan nasabahnya melalui berbagai program dan penawaran menarik. Sejalan dengan kebutuhan nasabah yang semakin beragam, MNC Bank bekerja sama dengan White Rock Beach Club Bali menawarkan promo spesial bagi pemegang Kartu Kredit MNC Bank untuk menikmati pengalaman bersantai dan bersantap di salah satu destinasi gaya hidup di Bali.

Bagi nasabah yang ingin menikmati waktu bersantai bersama keluarga, pasangan, maupun teman di tengah suasana khas destinasi pantai, melalui promo di White Rock Beach Club Bali dengan MNC Bank, nasabah dapat menikmati diskon hingga 15% untuk penyewaan daybed dan di restoran White Rock Beach Club Bali. Promo spesial tersebut berlaku setiap hari hingga 31 Juli 2027, untuk detail lebih lengkap mengenai promo tersebut, nasabah dapat mengunjungi halaman promo di https://mncbank.co.id/promo/promo-white-rock-beach-club-bali-1

Direktur MNC Bank Lukito Adisubrata mengatakan, program ini merupakan bagian dari upaya MNC Bank untuk terus mengembangkan manfaat kartu kredit yang relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup nasabah.

“Kami memahami bahwa kartu kredit tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga dapat memberikan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Melalui kerja sama dengan White Rock Beach Club Bali, kami ingin memberikan nilai tambah bagi nasabah melalui promo yang dapat dimanfaatkan untuk menikmati pengalaman bersantai dan bersantap dengan lebih menarik,” ujar Lukito.