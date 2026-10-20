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MNC Bank Hadirkan Motion Junior KIKO, Tabungan Digital Anak untuk Bangun Kebiasaan Menabung Sejak Dini

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |11:11 WIB
MNC Bank Hadirkan Motion Junior KIKO, Tabungan Digital Anak untuk Bangun Kebiasaan Menabung Sejak Dini
Motion Junior KIKO menawarkan kemudahan pembukaan rekening secara daring melalui aplikasi MotionBank. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)
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JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, meluncurkan Motion Junior KIKO, produk tabungan digital untuk anak yang dirancang untuk membantu orang tua menanamkan kebiasaan menabung sekaligus membangun literasi keuangan sejak usia dini melalui pengalaman menyenangkan bersama karakter animasi KIKO.

Motion Junior KIKO menawarkan kemudahan pembukaan rekening secara daring melalui aplikasi MotionBank. Dengan demikian, orang tua dapat membuka rekening tabungan untuk anak secara lebih praktis. Produk ini juga memberikan kesempatan kepada anak untuk mulai mengenal pengelolaan keuangan melalui program menabung yang fleksibel, dengan pilihan setoran bulanan mulai dari Rp300 ribu.

Selain membantu membentuk kebiasaan finansial yang positif, Motion Junior KIKO menjadi sarana bagi orang tua untuk membangun kedekatan dengan anak melalui aktivitas menabung bersama.

Untuk meningkatkan minat anak dalam menabung, MNC Bank menghadirkan kolaborasi eksklusif dengan karakter animasi KIKO. Melalui kolaborasi ini, nasabah dapat memilih kartu debit dengan desain karakter KIKO atau LOLA yang dapat dipersonalisasi menggunakan nama anak.

Selain itu, tersedia berbagai hadiah eksklusif bertema KIKO yang dapat diperoleh sesuai dengan pilihan program menabung. Fitur tersebut diharapkan dapat membuat proses belajar mengelola keuangan lebih menyenangkan sekaligus memotivasi anak untuk konsisten menabung.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengatakan, tabungan Motion Junior KIKO merupakan bagian dari strategi perseroan dalam menghadirkan solusi keuangan yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga mendukung pembentukan kebiasaan finansial yang baik bagi generasi mendatang.

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