Jangan Dibuang! Minyak Jelantah Bisa Diolah Jadi Bahan Bakar Pesawat

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga mengolah minyak jelantah menjadi bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Green Refinery Cilacap, Jawa Tengah. Tidak hanya mengembangkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, pengolahan ini juga melibatkan masyarakat dalam pengumpulan minyak jelantah untuk memberikan nilai ekonomi pada limbah rumah tangga tersebut.

Proses pengolahan minyak jelantah menjadi SAF tersebut ditinjau Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat mengunjungi Kilang Cilacap pada Senin (26/10/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya melihat pengembangan energi berkelanjutan melalui pemanfaatan limbah dan inovasi teknologi pengolahan di dalam negeri.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran menekankan pentingnya pengembangan bahan bakar berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut dia, pengembangan SAF perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan warga agar minyak jelantah yang dikumpulkan masyarakat dapat memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi bahan baku industri nasional.

“Pengembangan SAF harus berjalan bersama pemberdayaan masyarakat. Sehingga minyak jelantah yang dikelola ibu-ibu melalui bank sampah dapat memiliki nilai ekonomi dan terhubung dengan industri nasional,” tuturnya.

Wakil Direktur Utama I Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman menjelaskan bahwa perusahaan memanfaatkan minyak jelantah sebagai salah satu bahan baku produksi SAF melalui Project Pertamina SAF di Green Refinery Cilacap.

Produksi tersebut menggunakan fasilitas Thermal Distillate Hydro Treating (TDHT) dengan skema co-processing. Melalui skema ini, minyak jelantah diolah bersama komponen bahan baku lainnya untuk menghasilkan bahan bakar penerbangan berkelanjutan.