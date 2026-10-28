Tren Lari Menjamur, Seberapa Besar Potensi Industri Sepatu di Indonesia?

Meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga lari membuka peluang bagi industri sepatu lari di Indonesia. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga lari membuka peluang bagi industri sepatu lari di Indonesia. Perubahan gaya hidup yang semakin mengarah pada pola hidup sehat menjadi faktor yang menopang permintaan produk olahraga, termasuk sepatu lari.

Senior General Manager Brand Marketing & Consumer Engagement, Southeast Asia, PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk, Martina Harianda Mutis, menilai pasar sepatu lari di Indonesia masih memiliki potensi pertumbuhan seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas olahraga.

“Sekarang orang sudah lebih ingin sehat. Karena itu, lari dan berbagai olahraga lain semakin diminati. Tren healthy lifestyle masih berkembang,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Menurut Martina, peluang pasar tidak hanya berasal dari meningkatnya permintaan konsumen, tetapi juga dari perkembangan kategori olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Kondisi tersebut mendorong merek-merek sepatu untuk terus mengembangkan bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat.

Meski demikian, besarnya potensi pasar tersebut belum disertai data kuantitatif mengenai nilai industri, volume penjualan, ataupun tingkat pertumbuhan tahunan yang dapat menggambarkan perkembangan pasar sepatu lari di Indonesia secara menyeluruh.