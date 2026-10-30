B50 Menguji Jalan Indonesia Menuju Kemandirian Energi

JAKARTA - Dua pengiriman perdana dari Kilang Kasim, Papua Barat Daya, dan Kilang Plaju, Sumatera Selatan, menandai langkah baru implementasi biodiesel 50 persen atau B50. Pada Juli 2026, PT Pertamina Patra Niaga menyalurkan total 12.830 kiloliter B50 dari kedua kilang tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan energi nasional.

Di balik pengiriman ribuan kiloliter itu, terdapat tantangan yang lebih besar daripada sekadar meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis sawit. Indonesia harus memastikan bahan bakar memenuhi standar kualitas, dapat disimpan dan disalurkan secara andal, serta tersedia ketika dibutuhkan masyarakat dan dunia usaha.

Bagi PT Pertamina (Persero), melalui PT Pertamina Patra Niaga, implementasi B50 menempatkan kesiapan operasional sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan manfaat yang diharapkan. Keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari volume yang keluar dari kilang, tetapi juga dari kemampuan seluruh rantai pasok menjaga mutu dan ketersediaan produk hingga ke pengguna akhir.

Dua pengiriman perdana tersebut menjadi gambaran bagaimana agenda kemandirian energi diterjemahkan ke dalam kegiatan operasional. Pada saat yang sama, B50 menguji kesiapan infrastruktur, pengendalian mutu, dan koordinasi distribusi ketika porsi biodiesel dalam bahan bakar diesel meningkat.

Dari Kilang Menuju Jaringan Distribusi

Pada 18 Juli 2026, Kilang Kasim menyalurkan 4.600 kiloliter B50 menggunakan kapal MT Krasak. Empat hari kemudian, pada 22 Juli 2026, Kilang Plaju mengirimkan 8.230 kiloliter menuju Integrated Terminal (IT) Palembang.

Kedua pengiriman tersebut menjadi bagian penting dalam rantai pasok, yakni mengalirkan produk dari fasilitas pengolahan menuju terminal penerimaan sebelum didistribusikan lebih lanjut.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyebut pengiriman tersebut sebagai salah satu tonggak penting dalam mendukung agenda kemandirian energi nasional.

“Lifting perdana B50 oleh Kilang Kasim dan Kilang Plaju merupakan salah satu milestone penting yang menandai langkah nyata Pertamina Patra Niaga dalam memperkuat kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi nasional khususnya melalui implementasi B50 yang dicanangkan pemerintah,” ujar Kitty di Jakarta belum lama ini.

Sebelum pengiriman dilakukan, Pertamina Patra Niaga menyiapkan fasilitas dan infrastruktur, proses pencampuran, pengendalian mutu, serta aspek keselamatan operasional. Produk yang telah melalui proses pencampuran juga harus diuji di laboratorium untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi yang ditetapkan sebelum disalurkan ke terminal BBM dan SPBU.

Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa implementasi B50 tidak berhenti pada kemampuan menghasilkan bahan bakar. Kesiapan fasilitas penerimaan, penyimpanan, pengangkutan, dan penyaluran turut menentukan apakah produk dapat menjangkau pengguna secara andal.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program mandatori B50 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada 9 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat swasembada energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.

B50 merupakan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati, terutama fatty acid methyl ester (FAME) dari minyak sawit, dan 50 persen minyak solar konvensional. Peningkatan komposisi tersebut memperbesar pemanfaatan bahan baku domestik untuk memenuhi kebutuhan energi sektor transportasi dan berbagai kegiatan ekonomi yang menggunakan mesin diesel.

Bagi Pertamina Patra Niaga, kebijakan tersebut menuntut kesiapan operasional yang terintegrasi. Pencampuran, pengujian, penyimpanan, pengangkutan, dan penyaluran harus berjalan selaras agar peningkatan pemanfaatan biodiesel tidak mengorbankan mutu maupun keandalan pasokan.