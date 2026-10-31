Harga Emas Antam Anjlok Rp20.000, Buyback Merosot Rp65.000

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali turun pada perdagangan hari ini. (Foto: okezone.com)_

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali turun pada perdagangan hari ini. Harga emas Antam turun Rp20.000 menjadi Rp2.526.000 per gram dari sebelumnya Rp2.546.000 per gram.

Penurunan lebih besar terjadi pada harga pembelian kembali (buyback) emas Antam. Harga buyback turun Rp65.000 menjadi Rp2.276.000 per gram dari sebelumnya Rp2.341.000 per gram.

Sebagai informasi, pembelian emas batangan dengan ukuran mulai dari 1 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram dikenakan ketentuan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, penjualan kembali emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Tarif pajak sebesar 1,5 persen berlaku bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan pelanggan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 3 persen.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut rincian harga emas Antam berdasarkan berat pada perdagangan Sabtu(31/10/2026):

0,5 gram: Rp1.313.000

1 gram: Rp2.526.000

2 gram: Rp4.992.000

3 gram: Rp7.463.000

5 gram: Rp12.405.000

10 gram: Rp24.755.000

25 gram: Rp61.762.000

50 gram: Rp123.445.000

100 gram: Rp246.812.000

250 gram: Rp661.765.000

500 gram: Rp1.233.320.000

1.000 gram: Rp2.466.600.000

(Feby Novalius)

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