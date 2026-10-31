Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Anjlok Rp20.000, Buyback Merosot Rp65.000

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |09:09 WIB
Harga Emas Antam Anjlok Rp20.000, Buyback Merosot Rp65.000
Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali turun pada perdagangan hari ini. (Foto: okezone.com)_
A
A
A

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali turun pada perdagangan hari ini. Harga emas Antam turun Rp20.000 menjadi Rp2.526.000 per gram dari sebelumnya Rp2.546.000 per gram.

Penurunan lebih besar terjadi pada harga pembelian kembali (buyback) emas Antam. Harga buyback turun Rp65.000 menjadi Rp2.276.000 per gram dari sebelumnya Rp2.341.000 per gram.

Sebagai informasi, pembelian emas batangan dengan ukuran mulai dari 1 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram dikenakan ketentuan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, penjualan kembali emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Tarif pajak sebesar 1,5 persen berlaku bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan pelanggan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 3 persen.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut rincian harga emas Antam berdasarkan berat pada perdagangan Sabtu(31/10/2026):

0,5 gram: Rp1.313.000
1 gram: Rp2.526.000
2 gram: Rp4.992.000
3 gram: Rp7.463.000
5 gram: Rp12.405.000
10 gram: Rp24.755.000
25 gram: Rp61.762.000
50 gram: Rp123.445.000
100 gram: Rp246.812.000
250 gram: Rp661.765.000
500 gram: Rp1.233.320.000
1.000 gram: Rp2.466.600.000

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/320/3251047//emas-YWFn_large.jpg
Harga Emas Antam Jumat 30 Oktober Turun Rp13.000, Segram Jadi Segini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/622/3250823//harga_emas-CpxA_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp11.000, Buyback Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/320/3250603//emas_antam-aHtT_large.jpg
Harga Emas Antam Naik Rp20.000 Jadi Rp2,57 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/320/3250379//emas-dAkb_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp10.000, Segram Jadi Rp2,55 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/320/3250187//emas-sSkC_large.jpg
Harga Emas Antam Masih Rp2.540.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/320/3250059//emas-OLoE_large.jpg
Harga Emas Antam, UBS dan Galeri 24 Hari Ini, Minggu 25 Oktober 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement