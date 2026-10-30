Harga Emas Antam Jumat 30 Oktober Turun Rp13.000, Segram Jadi Segini

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun Rp13.000 menjadi Rp2.546.000 per gram pada perdagangan Jumat (30/10/2026). (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun Rp13.000 menjadi Rp2.546.000 per gram pada perdagangan Jumat (30/10/2026). Pada perdagangan sebelumnya, harga emas Antam tercatat sebesar Rp2.559.000 per gram.

Penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali (buyback) emas Antam. Harga buyback turun Rp13.000 menjadi Rp2.341.000 per gram dari sebelumnya Rp2.354.000 per gram.

Sebagai informasi, pembelian emas batangan dengan ukuran mulai dari 1 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram dikenakan ketentuan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, penjualan kembali emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Tarif pajak sebesar 1,5 persen berlaku bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan pelanggan tanpa NPWP dikenakan tarif 3 persen.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut rincian harga emas Antam berdasarkan berat pada perdagangan Jumat (30/10/2026):

0,5 gram: Rp1.323.000

1 gram: Rp2.546.000

2 gram: Rp5.032.000

3 gram: Rp7.523.000

5 gram: Rp12.505.000

10 gram: Rp24.955.000

25 gram: Rp62.262.000

50 gram: Rp124.445.000

100 gram: Rp248.812.000

250 gram: Rp621.765.000

500 gram: Rp1.243.320.000

1.000 gram: Rp2.486.600.000

(Feby Novalius)

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