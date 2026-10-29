Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp11.000, Buyback Terjun Bebas

Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp11.000, Buyback Terjun Bebas (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia pada hari ini, Kamis (29/10/2026) turun Rp11.000 menjadi Rp2.559.000, dari harga sebelumnya Rp2.570.000 per gram.

Sementara, harga beli kembali (buyback) juga turun menjadi Rp2.354.000 per gram. Namun, perlu diingat, harga emas batangan Antam logam mulia sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga emas Antam hari ini: