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Harga Emas Antam Naik Rp20.000 Jadi Rp2,57 Juta per Gram

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |10:09 WIB
Harga Emas Antam Naik Rp20.000 Jadi Rp2,57 Juta per Gram
Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik Rp20.000 menjadi Rp2.570.000 per gram. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik Rp20.000 menjadi Rp2.570.000 per gram pada Rabu (28/10/2026), dari sebelumnya Rp2.550.000 per gram.

Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam tercatat Rp2.365.000 per gram. Angka tersebut perlu dikonfirmasi karena tidak sesuai dengan keterangan dalam naskah sumber yang menyebutkan kenaikan Rp20.000 dari harga sebelumnya Rp2.369.000 per gram.

Sebagai informasi, transaksi jual beli emas batangan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adapun penjualan kembali emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta disebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Dalam naskah sumber, tarif PPh Pasal 22 tersebut tercantum sebesar 1,5% bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3% bagi pelanggan yang tidak memiliki NPWP. Pajak dipotong langsung dari nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut rincian harga emas Antam berdasarkan berat pada Rabu (28/10/2026):

0,5 gram: Rp1.335.500
1 gram: Rp2.570.000
2 gram: Rp5.080.000
3 gram: Rp7.595.000
5 gram: Rp12.625.000
10 gram: Rp25.195.000
25 gram: Rp62.862.000
50 gram: Rp125.645.000
100 gram: Rp251.212.000
250 gram: Rp627.765.000
500 gram: Rp1.255.320.000
1.000 gram: Rp2.510.600.000

(Feby Novalius)

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