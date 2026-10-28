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Profil dan Pekerjaan Calvin Cheng, Politikus Singapura yang Singgung Pemutusan Internet Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |21:03 WIB
Profil dan Pekerjaan Calvin Cheng, Politikus Singapura yang Singgung Pemutusan Internet Indonesia
Profil dan pekerjaan Calvin Cheng, politikus Singapura yang singgung pemutusan internet Indonesia. (Foto: Okezone.com/FB)
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JAKARTA – Profil dan pekerjaan Calvin Cheng, politikus Singapura yang singgung pemutusan internet Indonesia. 

Nama Calvin Cheng menjadi sorotan setelah mengunggah infografis di media sosial X yang menyinggung ketergantungan lalu lintas internet Indonesia terhadap Singapura. Infografis tersebut memuat tulisan “Cut?” di tengah isu pemangkasan ekspor gas Indonesia ke Singapura.

Unggahan itu memicu perbincangan mengenai ketergantungan konektivitas internet Indonesia pada infrastruktur di negara tetangga tersebut. Cheng kemudian menegaskan bahwa pemutusan koneksi internet Indonesia bukanlah langkah yang akan dilakukan.

Perhatian publik terhadap unggahan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai sosok Cheng, termasuk latar belakang dan pekerjaannya. Ia merupakan pengusaha asal Singapura yang pernah menjadi anggota parlemen melalui mekanisme penunjukan. Selain berkiprah di dunia bisnis, ia juga menjabat sebagai Konsul Kehormatan Republik Serbia untuk Singapura.

Latar Belakang Pendidikan Calvin Cheng

Cheng menempuh pendidikan di Hertford College, University of Oxford, Inggris, dengan mengambil bidang Filsafat, Politik, dan Ekonomi (Philosophy, Politics, and Economics atau PPE).

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